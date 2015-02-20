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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Данубио - Сан-Лоренсо
Данубио - Сан-Лоренсо: обзор матча 20 февраля 2015
Данубио
20.02.2015, пятница, 01:45
Кубок Либертадорес, группа 2, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Данубио - Сан-Лоренсо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Данубио
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1 : 2
15.11.2026
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01.11.2026
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