Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла - Гондурас
Венесуэла - Гондурас: обзор матча 12 февраля 2015
Венесуэла
12.02.2015, четверг, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Гондурас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венесуэла - Гондурас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Венесуэла
1 : 2
07.06.2026
Турция
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Новости команд
Все
Венесуэла
Гондурас
«Они еле живут, кушать нечего, им надо будет бутсы покупать»: ожидания от сборной Венесуэлы в матче с Россией
01:05
3
Представлена ретроформа сборной России на матч с Венесуэлой
Вчера, 11:40
5
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Гондураса на победу в матче
Вчера, 09:14
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
15 ноября
Мостовой усомнился, что Россия легко обыграет Венесуэлу
14 ноября
8
«Они еле живут, кушать нечего, им надо будет бутсы покупать»: ожидания от сборной Венесуэлы в матче с Россией
01:05
3
Представлена ретроформа сборной России на матч с Венесуэлой
Вчера, 11:40
5
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
15 ноября
Мостовой усомнился, что Россия легко обыграет Венесуэлу
14 ноября
8
Губерниев посоветовал план Карпину на игру сборной России
14 ноября
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Гондураса на победу в матче
Вчера, 09:14
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Гондураса на победу в матче
12 ноября
Товарищеские матчи. Аргентина и Бразилия победили соперников
7 июня
Аргентина – Гондурас: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.6
6 июня
Месси получил травму
1 июня
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+