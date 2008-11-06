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Расписание матчей
Тоттенхэм - Динамо Загреб
Тоттенхэм - Динамо Загреб: обзор матча 06 ноября 2008
Тоттенхэм
06.11.2008, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа D, 2 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Загреб
Матч
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Таблица
Статистика матча Тоттенхэм - Динамо Загреб
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
21.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
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Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Помощники судьи:
Эрик Кастеллани
Сириль Грингор (оба - Франция)
Делегат:
Эдуард Дервиши (Испания)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Посещаемость:
16295 из 36240 зрителей (44%)
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