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Расписание матчей
Стандард - Севилья
Стандард - Севилья: обзор матча 06 ноября 2008
Стандард
06.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
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Статистика матча Стандард - Севилья
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0
0
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0
0
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
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Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
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2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Помощники судьи:
Мануэль Наварро
Беат Хидбер (оба - Швейцария)
Делегат:
Джордж Кортни (Англия)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Посещаемость:
26500 из 27500 зрителей (96%)
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