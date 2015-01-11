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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Боруссия М - Арминия
Боруссия М - Арминия: обзор матча 11 января 2015
Боруссия М
11.01.2015, воскресенье, 17:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Арминия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Боруссия М - Арминия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
- : -
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
11.10.2026
Арминия
Информация о матче
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