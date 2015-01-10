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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Камерун - ЮАР
Камерун - ЮАР: обзор матча 10 января 2015
Камерун
10.01.2015, суббота, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
ЮАР
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Камерун - ЮАР
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Камерун
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Кот-д'Ивуар
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