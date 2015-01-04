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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ним - Монако
Ним - Монако: обзор матча 04 января 2015
Ним
04.01.2015, воскресенье, 16:15
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ним - Монако
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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16.05.2025
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Информация о матче
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