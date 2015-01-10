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Расписание матчей
Кубок Азии
Узбекистан - КНДР
Узбекистан - КНДР: обзор матча 10 января 2015
Узбекистан
10.01.2015, суббота, 10:00
Кубок Азии, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
КНДР
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Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
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ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
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КНДР
1 : 2
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КНДР
Информация о матче
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