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Крус Асуль - Окленд Сити

20.12.2014, Суббота, 19:30 мск Марракеш, стадион Стад де Марракеш Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место Крус Асуль - Окленд Сити
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