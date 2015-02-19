Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Йонас Эрикссон (Сигтуна)

Аякс - Легия

19.02.2015, Четверг, 23:05 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Аякс - Легия
...
  • Читайте нас: 