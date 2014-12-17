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Сан-Лоренсо - Окленд Сити

17.12.2014, Среда, 22:30 мск Марракеш, стадион Стад де Марракеш Клубный чемпионат мира, 1/2 финала Сан-Лоренсо - Окленд Сити
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