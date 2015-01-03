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Лестер - Ньюкасл

03.01.2015, Суббота, 18:00 мск Лестер, стадион Кинг Пауэр Англия. Кубок, 3 раунд Лестер - Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
8 тур
18 октября, суббота 19:00 Ньюкасл 1:0 Лестер
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
28 тур
30 января, суббота 20:20 Лестер 0:0 Ньюкасл
5 тур
31 августа, понедельник 22:45 Ньюкасл 1:0 Лестер
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