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Судьи
Главный судья:
Андрес Кунья

Чили - Боливия

20.06.2015, Суббота, 02:30 мск Сантьяго, стадион Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос Кубок Америки, 3 тур Чили - Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

15 октября, среда 03:00 Чили 2:2 Боливия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 04:30 Чили 3:1 Боливия
5 тур
3 июня, воскресенье 00:10 Боливия 0:2 Чили
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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