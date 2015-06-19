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Судьи
Главный судья:
Хосе Арготе (Маракайбо)

Мексика - Эквадор

19.06.2015, Пятница, 23:59 мск Ранкагуа, стадион Эль Теньенте Кубок Америки, 3 тур Мексика - Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2015

29 марта, воскресенье 04:20 Мексика 1:0 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2014

31 мая, суббота 23:59 Мексика 3:1 Эквадор
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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