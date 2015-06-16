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Судьи
Главный судья:
Виктор Касанова

Чили - Мексика

16.06.2015, Вторник, 02:30 мск Сантьяго, стадион Эстадио Насьональ Хулио Мартинес Праданос Кубок Америки, 2 тур Чили - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2014

7 сентября, воскресенье 06:00 Чили Мексика
Кубок Америки 2011, группа C
1 тур
5 июля, вторник 04:45 Чили 2:1 Мексика
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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