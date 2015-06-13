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Расписание матчей
Кубок Америки
Мексика - Боливия
Мексика - Боливия: обзор матча 13 июня 2015
Мексика
13.06.2015, суббота, 02:30
Кубок Америки, группа A, 1 тур
0 : 0
Завершен
Боливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мексика - Боливия
Желтая карточка
Х. Флорес
90'
89'
Желтая карточка
П. Эскобар
85'
Замена
М. Бехарано
️️️️
Р. Педриель
Замена
Л. Монтес
️️️️
Х. Карлос Медина
81'
71'
Замена
П. Эскобар
️️️️
Х. Кампос
Замена
Х. Акино
️️️️
Р. Маркес
64'
Замена
Р. Хименес
️️️️
Э. Эррера
61'
33'
Желтая карточка
Д. Бехарано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хосе Корона
ВР
16
Адриан Альдрете
ЛЗ
2
Уго Айяла
ЦЗ
21
Хулио Сесар Домингес
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
15
Херардо Флорес
ПЗ
18
Хуан Карлос Медина
ЦП
6
Хавьер Гуэмес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
23
Висенте Вуосо
ЦФ
20
Эдуардо Эррера
ЦФ
Главный тренер
Мигель Эррера
Боливия
12
Ромель Киньонес
ВР
2
Мигель Уртадо
ЦЗ
4
Леонель Моралес
ЦЗ
22
Эдвард Сентено
ЦЗ
16
Рональд Ральдес
ПЗ
8
Мартин Смедберг-Даленсе
ОП
22
Данни Бехарано
ЦП
18
Рикардо Педриель
ЦП
10
Хьясмани Кампос
ЦП
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Сория
Мексика
13
Мелитон Эрнандес
ВР
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
14
Хуан Карлос Валенсуэла
ЦЗ
22
Эфраин Веларде
ЦЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
17
Марио Осуна
ЦП
10
Луис Монтес
ЦП
8
Марко Фабиан
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Боливия
12
Хосе Пеньярриета
ВР
23
Уго Суарес
ВР
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
21
Кристиан Коимбра
ЦЗ
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
10
Пабло Эскобар
ЦП
6
Вальтер Вейсага
ЦП
11
Дамиан Лисио
ЦП
15
Себастьян Гамарра
ЦП
13
Дамир Миранда
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Корона
2
Айяла
21
Домингес
4
Маркес
16
Альдрете
15
Флорес
18
Медина
6
Гуэмес
17
Корона
20
Эррера
23
Вуосо
4-1-3-2
12
Киньонес
16
Ральдес
4
Моралес
22
Сентено
2
Уртадо
8
Смедберг-Даленсе
22
Бехарано
18
Педриель
10
Кампос
9
Морено
3
Чумасеро
18
Медина
10
Монтес
10
Монтес
18
Медина
4
Маркес
20
Акино
20
Акино
4
Маркес
20
Эррера
9
Хименес
9
Хименес
20
Эррера
10
Кампос
10
Эскобар
10
Эскобар
10
Кампос
18
Педриель
17
Бехарано
17
Бехарано
18
Педриель
Остались в запасе
Мексика
Боливия
14
Хуан Карлос Валенсуэла
ЦЗ
17
Марио Осуна
ЦП
13
Мелитон Эрнандес
ВР
22
Эфраин Веларде
ЦЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
Главный тренер
Мигель Эррера
6
Вальтер Вейсага
ЦП
11
Дамиан Лисио
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
15
Себастьян Гамарра
ЦП
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
13
Дамир Миранда
ЦП
21
Кристиан Коимбра
ЦЗ
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
12
Хосе Пеньярриета
ВР
23
Уго Суарес
ВР
Главный тренер
Маурисио Сория
Остались в запасе
14
Хуан Карлос Валенсуэла
ЦЗ
17
Марио Осуна
ЦП
13
Мелитон Эрнандес
ВР
22
Эфраин Веларде
ЦЗ
3
Джордж Корраль
ЦЗ
19
Энрике Эскуэда
ЦФ
1
Альфредо Талавера
ВР
5
Карлос Сальсидо
ЛЗ
8
Марко Фабиан
ЦП
Остались в запасе
6
Вальтер Вейсага
ЦП
11
Дамиан Лисио
ЦП
7
Алсидес Пенья
ЦФ
15
Себастьян Гамарра
ЦП
21
Рональд Эгуино
ЦЗ
13
Дамир Миранда
ЦП
21
Кристиан Коимбра
ЦЗ
14
Эдемир Родригес
ЦЗ
12
Хосе Пеньярриета
ВР
23
Уго Суарес
ВР
Главный тренер
Мигель Эррера
Главный тренер
Маурисио Сория
Статистика матча Мексика - Боливия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 4
11.06.2026
Алжир
Информация о матче
Главный судья:
Энрике Касерес
Стадион:
Саусалито
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