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Судьи
Главный судья:
Энрике Касерес

Мексика - Боливия

13.06.2015, Суббота, 02:30 мск Винья-дель-Мар, стадион Саусалито Кубок Америки, 1 тур Мексика - Боливия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

10 сентября, среда 06:00 Боливия 0:1 Мексика
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Чили 3 2 1 0 10:3 +7 7
2. Боливия 3 1 1 1 3:7 -4 4
3. Эквадор 3 1 0 2 4:6 -2 3
4. Мексика 3 0 2 1 4:5 -1 2
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