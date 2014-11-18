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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Иран - Южная Корея
Иран - Южная Корея: обзор матча 18 ноября 2014
Иран
18.11.2014, вторник, 15:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Иран - Южная Корея
Красные карточки
0
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Иран
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- : -
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