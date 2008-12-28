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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 28 декабря 2008
Эвертон
28.12.2008, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Сандерленд
10'
М. Артета
23'
М. Артета
87'
Д. Гослинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сандерленд
Замена
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 3:0!
Д. Гослинг
Пас отдал
Д. Лескотт
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Феллайни
Замена
️️️️
Д. Сиссе
Замена
Д. Хили
️️️️
Т. Тайнио
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
Желтая карточка
Т. Тайнио
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Л. Осман
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
️️️️
С. Мальбранк
Желтая карточка
С. Мальбранк
ГОЛ! 2:0!
М. Артета
ГОЛ! 1:0!
М. Артета
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
8
Микель Артета
ОП
25
Маруан Феллайни
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рой Кин
Эвертон
32
Дэн Гослинг
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Сандерленд
15
Дэвид Хили
ЦФ
3-3-4
1
Ховард
18
Невилл
15
Лескотт
19
Ягиелка
3
Бэйнс
8
Артета
2
Хибберт
20
Пиенаар
25
Феллайни
17
Кэхилл
21
Осман
4-3-3
13
Фулоп
27
Бардсли
15
Ричардсон
33
Носуорти
4
Коллинс
10
Мальбранк
10
Тайнио
4
Уайтхэд
12
Сиссе
9
Мерфи
9
Джонс
21
Осман
32
Гослинг
32
Гослинг
21
Осман
25
Феллайни
28
Аничебе
28
Аничебе
25
Феллайни
10
Тайнио
15
Хили
15
Хили
10
Тайнио
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рой Кин
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рой Кин
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Роб Стайлс
(Уотерловилл)
Стадион:
Гудисон Парк
Посещаемость:
39146 из 40157 зрителей (97%)
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