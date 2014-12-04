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Расписание матчей
Испания. Кубок
Овьедо - Реал Сосьедад
Овьедо - Реал Сосьедад: обзор матча 04 декабря 2014
Овьедо
04.12.2014, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
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Личные встречи
Статистика матча Овьедо - Реал Сосьедад
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0
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0
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
- : -
22.11.2026
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14.11.2026
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1 : 2
07.11.2026
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Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
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Альмерия
2 : 2
24.10.2026
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Испания. Сегунда, 10 тур
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18.10.2026
Овьедо
Реал Сосьедад
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22.11.2026
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Реал Сосьедад
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1 : 1
05.11.2026
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2 : 1
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Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
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