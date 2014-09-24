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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волгарь - Арсенал
Волгарь - Арсенал: обзор матча 24 сентября 2014
Волгарь
24.09.2014, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Арсенал
51'
С. Сухарев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Волгарь - Арсенал
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Сухарев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
18
Младен Кашчелан
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Волгарь
61
Иннокентий Колесов
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-5-1
88
Сикач
32
Терехов
71
Денисов
13
Иванов
23
Зуйков
33
Кириленко
10
Газзаев
10
Букия
10
Лукьяновс
9
Веркашанский
88
Болов
3-1-4-2
16
Котов
22
Ершов
23
Калешин
18
Сухарев
18
Кашчелан
24
Смирнов
10
Кузнецов
8
Макаренко
27
Игнатьев
11
Базанов
45
Вотинов
Остались в запасе
Волгарь
Арсенал
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Андрей Зенин
ЦП
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
61
Иннокентий Колесов
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
40
Павел Борисов
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
14
Андрей Зенин
ЦП
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
61
Иннокентий Колесов
ВР
11
Бранимир Петрович
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Остались в запасе
40
Павел Борисов
ЦЗ
30
Максим Кликин
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Волгарь - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный
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