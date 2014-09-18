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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Торино
Брюгге - Торино: обзор матча 18 сентября 2014
Брюгге
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Торино
85'
Желтая карточка
К. Молинаро
84'
Замена
А. Ночерино
️️️️
Х. Санчес Миньо
Замена
Л. Де Бок
️️️️
Б. Болинголи
80'
76'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
69'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Н. Сторм
️️️️
Фернандо
66'
Замена
Р. Вормер
️️️️
В. Васкес
66'
65'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
М. Бенасси
Желтая карточка
Т. Менье
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
3
Тимми Симонс
ЦП
6
Фернандо
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Брюгге
1
Сократис Диудис
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
58
Обби Уларе
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Райан
5
Болинголи
6
Дуарте
4
Мехеле
12
Менье
33
Сильва
3
Симонс
6
Фернандо
7
Васкес
21
Искьердо
10
Гедоз
3-2-3-2
1
Жилле
27
Силва
18
Янссон
52
Максимович
36
Дармиан
3
Молинаро
14
Санчес Миньо
14
Гацци
24
Бенасси
11
Амаури
27
Квальярелла
6
Фернандо
10
Сторм
10
Сторм
6
Фернандо
5
Болинголи
28
Де Бок
28
Де Бок
5
Болинголи
7
Васкес
25
Вормер
25
Вормер
7
Васкес
14
Санчес Миньо
23
Ночерино
23
Ночерино
14
Санчес Миньо
24
Бенасси
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
27
Квальярелла
77
Мартинес
77
Мартинес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Брюгге
Торино
1
Сократис Диудис
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
58
Обби Уларе
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
9
Марсело Ларрондо
АП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Брюгге - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Халис Озкахья
(Ялова)
Стадион:
Ян Брейдель
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