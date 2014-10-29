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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вюрцбургер Кикерс - Айнтрахт
Вюрцбургер Кикерс - Айнтрахт: обзор матча 29 октября 2014
Вюрцбургер Кикерс
29.10.2014, среда, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вюрцбургер Кикерс - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
- : -
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Вюрцбургер Кикерс
0 : 1
08.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
1 : 2
31.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 11 тур
Меппен
4 : 0
24.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 10 тур
Вюрцбургер Кикерс
2 : 0
17.10.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 9 тур
Хавелсе
2 : 2
13.10.2026
Вюрцбургер Кикерс
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
1 : 0
09.10.2026
Хольштайн
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Вюрцбургер Кикерс
Айнтрахт
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