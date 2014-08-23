Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Палермо - Модена
Палермо - Модена: обзор матча 23 августа 2014
Палермо
23.08.2014, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
0 : 3
Завершен
Модена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Палермо - Модена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
- : -
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
2 : 1
17.10.2026
Модена
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Новости команд
Все
Палермо
Модена
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Ювентус» продал голкипера, проведшего в клубе 8 лет
26 августа
Итальянский клуб может вернуться в Серию A спустя 43 года
21 мая
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»
2025.06.12 11:45
2
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+