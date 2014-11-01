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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Шахтер Караганда
Ордабасы - Шахтер Караганда: обзор матча 01 ноября 2014
Ордабасы
01.11.2014, суббота, 12:00
Казахстан. Финальный раунд, группа A, 9 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер Караганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ордабасы - Шахтер Караганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
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Ордабасы
Шахтер Караганда
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