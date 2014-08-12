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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бристоль Сити - Оксфорд
Бристоль Сити - Оксфорд: обзор матча 12 августа 2014
Бристоль Сити
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Оксфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бристоль Сити - Оксфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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0 : 0
24.10.2026
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2 : 1
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