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Витязь - Черноморец

03.04.2015, Пятница, 16:00 мск Крымск, стадион СК Гигант Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур Витязь - Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
1 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Витязь
Россия. Кубок (2014/2015)
1/256 финала
1 августа, пятница 18:00 Витязь 2:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 17:00 Черноморец 2:1 Витязь
10 тур
4 сентября, среда 17:30 Витязь 2:1 Черноморец
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
26 июля, пятница 19:00 Черноморец 1:3 Витязь
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Черноморец Нв 14 9 4 1 28:14 +14 31
2. Афипс 14 9 2 3 19:12 +7 29
3. Витязь 14 9 1 4 22:17 +5 28
4. Армавир 14 7 3 4 24:18 +6 24
5. Биолог-Новокубанск 14 5 1 8 16:20 -4 16
6. Дружба 14 3 2 9 13:20 -7 11
7. Краснодар-2 14 3 1 10 15:24 -9 10
8. ФК Сочи-2013 14 2 4 8 14:26 -12 10
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