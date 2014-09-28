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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Жемчужина - ФК Сочи-2013
Жемчужина - ФК Сочи-2013: онлайн-трансляция 28 сентября 2014
Жемчужина
28.09.2014, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, группа 1, 2 тур
1 : 0
Отменен
ФК Сочи-2013
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Жемчужина - ФК Сочи-2013
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Жемчужина
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 19 тур
Афипс
6 : 0
24.11.2014
Жемчужина
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 18 тур
Жемчужина
1 : 3
18.11.2014
ТСК
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
Армавир
2 : 0
13.11.2014
Жемчужина
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 15 тур
Жемчужина
1 : 2
31.10.2014
Биолог-Новокубанск
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
Витязь
2 : 1
25.10.2014
Жемчужина
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
ФК Сочи-2013
0 : 1
04.06.2017
Краснодар-2
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 29 тур
Дружба
1 : 3
28.05.2017
ФК Сочи-2013
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
21.05.2017
Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
ФК Сочи-2013
2 : 0
14.05.2017
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 26 тур
ФК Сочи-2013
1 : 1
07.05.2017
СКА-Ростов
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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Жемчужина
ФК Сочи-2013
«Сочи» представил новый логотип
2018.07.04 17:33
14
Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»
2018.06.22 07:54
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Стали известны соперники «Спартака» по контрольным матчам в Москве
2018.06.19 14:26
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Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
2018.06.09 14:40
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2017.12.08 01:33
77
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы. «Зенит», «Локо» и ЦСКА – сеяные, «Спартак» – несеяный
2017.12.08 01:33
77
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2018.07.04 17:33
14
Губернатор Краснодарского края: «У «Фишта» должен быть настоящий хозяин»
2018.06.22 07:54
6
Стали известны соперники «Спартака» по контрольным матчам в Москве
2018.06.19 14:26
6
Новый ФК «Сочи» 24 июня сыграет товарищеский матч со «Спартаком»
2018.06.09 14:40
26
Руководство «Сочи» заявило, что клубу негде проводить домашние матчи
2017.06.22 14:29
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