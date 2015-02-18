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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Мидлсбро
Бирмингем Сити - Мидлсбро: обзор матча 18 февраля 2015
Бирмингем Сити
18.02.2015, среда, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Бирмингем Сити - Мидлсбро
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0
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Мидлсбро
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Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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