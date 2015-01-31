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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Норвич Сити
Бирмингем Сити - Норвич Сити: обзор матча 31 января 2015
Бирмингем Сити
31.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
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Статистика матча Бирмингем Сити - Норвич Сити
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Информация о матче
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