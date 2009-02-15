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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Фиорентина
Дженоа - Фиорентина: обзор матча 15 февраля 2009
Дженоа
15.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 3
Завершен
Фиорентина
12'
Т. Мотта
38'
Р. Палладино
56'
Д. Милито (П)
60'
А. Муту (П)
80'
А. Муту
90'
А. Муту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Фиорентина
Желтая карточка
М. Донадель
ГОЛ! 3:3!
А. Муту
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
Э. Бонаццоли
ГОЛ! 3:2!
А. Муту
Замена
Э. Бонаццоли
️️️️
Д. Комотто
Замена
Э. Ванден Борре
️️️️
М. Росси
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Д. Место
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Муту
Желтая карточка
А. Гамберини
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Милито
Замена
Ф. Семиоли
️️️️
З. Кузманович
Замена
О. Миланетто
️️️️
Р. Палладино
Желтая карточка
И. Юрич
ГОЛ! 2:0!
Р. Палладино
Вторая желтая
Д. Бьява
Желтая карточка
С. Йоветич
Желтая карточка
Д. Бьява
13'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мотта
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
34
Рубиньо
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
7
Марко Росси
ПП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
77
Франко Семиоли
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
3-2-3-2
34
Рубиньо
27
Феррари
16
Боккетти
20
Бьява
4
Кришито
27
Место
8
Мотта
28
Юрич
7
Росси
22
Милито
17
Палладино
3-4-3
1
Фрей
16
Комотто
5
Гамберини
3
Дайнелли
8
Кузманович
33
Донадель
18
Монтоливо
11
Варгас
12
Муту
9
Йоветич
19
Джилардино
27
Место
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
27
Место
7
Росси
20
Ванден Борре
20
Ванден Борре
7
Росси
17
Палладино
0
Миланетто
0
Миланетто
17
Палладино
16
Комотто
32
Бонаццоли
32
Бонаццоли
16
Комотто
8
Кузманович
77
Семиоли
77
Семиоли
8
Кузманович
Остались в запасе
Дженоа
Фиорентина
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
73
Алессио Скарпи
ВР
32
Франческо Модесто
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Дженоа - Фиорентина
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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