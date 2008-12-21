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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 21 декабря 2008
Сампдория
21.12.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 17 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
19'
Р. Монтоливо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
Желтая карточка
А. Муту
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Муту
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
️️️️
З. Кузманович
Замена
Б. Форнароли
️️️️
М. Станкявичус
Желтая карточка
Х. Варгас
Замена
М. Донадель
️️️️
М. Сантана
Замена
М. Падалино
️️️️
Р. Циглер
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Монтоливо
Желтая карточка
У. Кампаньяро
16'
Желтая карточка
Ф. Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
12
Адриан Муту
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
4
Марко Падалино
ПП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-2
12
Кастеллацци
3
Циглер
14
Кампаньяро
20
Аккарди
18
Станкявичус
82
Дельвеккио
23
Саммарко
0
Франческини
20
Беллуччи
99
Кассано
3-1-4-2
1
Фрей
16
Комотто
5
Гамберини
3
Кролдруп
30
Мело
11
Сантана
8
Кузманович
18
Монтоливо
11
Варгас
19
Джилардино
12
Муту
18
Станкявичус
10
Форнароли
10
Форнароли
18
Станкявичус
3
Циглер
4
Падалино
4
Падалино
3
Циглер
11
Сантана
33
Донадель
33
Донадель
11
Сантана
12
Муту
9
Йоветич
9
Йоветич
12
Муту
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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