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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Блэкберн
Норвич Сити - Блэкберн: обзор матча 19 августа 2014
Норвич Сити
19.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвич Сити - Блэкберн
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0
0
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0
0
Матчи команд
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Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
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Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
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Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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