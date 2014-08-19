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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Дерби Каунти
Чарльтон - Дерби Каунти: обзор матча 19 августа 2014
Чарльтон
19.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Чарльтон - Дерби Каунти
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0
0
Желтые карточки
0
0
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