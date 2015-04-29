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Судьи
Главный судья:
Марко Ди Белло (Бриндизи)

Кьево - Кальяри

29.04.2015, Среда, 21:45 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Серия А, 33 тур Кьево - Кальяри
Италия. Серия А (2014/2015)
14 тур
8 декабря, понедельник 21:00 Кальяри 0:2 Кьево
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Кальяри 0:1 Кьево
18 тур
5 января, воскресенье 18:00 Кьево 0:0 Кальяри
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
4 мая, суббота 20:00 Кьево 0:0 Кальяри
16 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Кальяри 0:2 Кьево
Италия. Серия А (2011/2012)
35 тур
28 апреля, суббота 20:00 Кальяри 0:0 Кьево
16 тур
17 декабря, суббота 21:00 Кьево 2:0 Кальяри
Италия. Серия А (2010/2011)
25 тур
13 февраля, воскресенье 17:00 Кальяри 4:1 Кьево
6 тур
3 октября, воскресенье 17:00 Кьево 0:0 Кальяри
Италия. Серия А (2009/2010)
26 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Кьево 2:1 Кальяри
7 тур
4 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 1:2 Кьево
Италия. Серия А (2008/2009)
27 тур
8 марта, воскресенье 17:00 Кьево 1:1 Кальяри
8 тур
26 октября, воскресенье 17:00 Кальяри 2:0 Кьево
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 9 3 72:24 +48 87
2. Рома 38 19 13 6 54:31 +23 70
3. Лацио 38 21 6 11 71:38 +33 69
4. Фиорентина 38 18 10 10 61:46 +15 64
5. Наполи 38 18 9 11 70:54 +16 63
6. Дженоа 38 16 11 11 62:47 +15 59
7. Сампдория 38 13 17 8 48:42 +6 56
8. Интер 38 14 13 11 59:48 +11 55
9. Торино 38 14 12 12 48:45 +3 54
10. Милан 38 13 13 12 56:50 +6 52
11. Палермо 38 12 13 13 53:55 -2 49
12. Сассуоло 38 12 13 13 49:57 -8 49
13. Верона 38 11 13 14 49:65 -16 46
14. Кьево 38 10 13 15 28:41 -13 43
15. Эмполи 38 8 18 12 46:52 -6 42
16. Удинезе 38 10 11 17 43:56 -13 41
17. Аталанта 38 7 16 15 38:57 -19 37
18. Кальяри 38 8 10 20 48:68 -20 34
19. Чезена 38 4 12 22 36:73 -37 24
20. Парма * 38 6 8 24 33:75 -42 19
* - Парма: снято 7
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Парма: снято 2
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