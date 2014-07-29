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Товарищеские матчи. Клубы
Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс
Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 июля 2014
Лейтон Ориент
29.07.2014, вторник, 22:45
Товарищеские матчи
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
- : -
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 11 тур
Лейтон Ориент
2 : 0
17.10.2026
Блэкпул
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Лейтон Ориент
Куинз Парк Рейнджерс
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