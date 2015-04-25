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Судьи
Главный судья:
Алексей Иванников (Ставрополь)

Ростов (мол) - Динамо (мол)

25.04.2015, Суббота, 15:00 мск Азов, стадион СК "СДЮШОР-9" Россия. Молодежное первенство, 25 тур Ростов (мол) - Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
1 тур
2 августа, суббота 18:00 Динамо (мол) 3:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
28 тур
1 мая, четверг 14:00 Ростов (мол) 2:0 Динамо (мол)
7 тур
31 августа, суббота 14:00 Динамо (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
22 тур
29 марта, пятница 13:00 Динамо (мол) 2:1 Ростов (мол)
8 тур
15 сентября, суббота 13:30 Ростов (мол) 0:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
17 тур
23 июля, суббота 18:00 Ростов (мол) 1:5 Динамо (мол)
2 тур
18 марта, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
27 тур
5 ноября, пятница 14:00 Ростов (мол) 2:0 Динамо (мол)
13 тур
16 июля, пятница 15:30 Динамо (мол) 1:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 17:00 Ростов (мол) 2:2 Динамо (мол)
4 тур
10 апреля, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:0 Ростов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
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