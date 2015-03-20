Уфа (мол) - Краснодар (мол)

|7 тур
|13 сентября, суббота
|16:00
|Краснодар (мол)
|0:2
|Уфа (мол)
|7 тур
|13 сентября, суббота
|16:00
|Краснодар (мол)
|0:2
|Уфа (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М (мол)
|30
|21
|4
|5
|74:29
|+45
|67
|2.
|Спартак М (мол)
|30
|18
|5
|7
|55:36
|+19
|59
|3.
|Рубин (мол)
|30
|15
|6
|9
|54:36
|+18
|51
|4.
|Арсенал Т (мол)
|30
|14
|8
|8
|49:37
|+12
|50
|5.
|Мордовия (мол)
|30
|14
|6
|10
|34:31
|+3
|48
|6.
|Локомотив (мол)
|30
|14
|5
|11
|65:50
|+15
|47
|7.
|Академия Кубань
|30
|14
|5
|11
|42:34
|+8
|47
|8.
|Ростов (мол)
|30
|14
|4
|12
|42:37
|+5
|46
|9.
|Зенит (мол)
|30
|13
|5
|12
|45:42
|+3
|44
|10.
|Амкар (мол)
|30
|12
|5
|13
|39:45
|-6
|41
|11.
|ЦСКА (мол)
|30
|11
|8
|11
|49:34
|+15
|41
|12.
|Урал (мол)
|30
|10
|6
|14
|35:52
|-17
|36
|13.
|Краснодар (мол)
|30
|10
|4
|16
|37:57
|-20
|34
|14.
|30
|7
|5
|18
|30:63
|-33
|26
|15.
|Уфа (мол)
|30
|5
|9
|16
|28:50
|-22
|24
|16.
|Ахмат (мол)
|30
|3
|5
|22
|18:63
|-45
|14