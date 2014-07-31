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Заря - Мольде: обзор матча 31 июля 2014

Заря
31.07.2014, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Мольде
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Заря - Мольде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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11.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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