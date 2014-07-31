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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гетеборг - Риу Аве
Гетеборг - Риу Аве: обзор матча 31 июля 2014
Гетеборг
31.07.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Риу Аве
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Статистика матча Гетеборг - Риу Аве
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Матчи команд
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- : -
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1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
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28.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
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1 : 1
25.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
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19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
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