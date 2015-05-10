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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)

Леванте - Атлетико

10.05.2015, Воскресенье, 13:00 мск Валенсия, стадион Сьютат де Валенсия Трансляция: "НТВ ПЛЮС Футбол 1" 13:00 (прямая) Испания. Примера, 36 тур Леванте - Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
17 тур
3 января, суббота 18:00 Атлетико 3:1 Леванте
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Леванте 2:0 Атлетико
17 тур
21 декабря, суббота 23:00 Атлетико 3:2 Леванте
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
20 января, воскресенье 22:00 Атлетико 2:0 Леванте
1 тур
20 августа, понедельник 01:00 Леванте 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 14:00 Леванте 2:0 Атлетико
13 тур
20 ноября, воскресенье 23:00 Атлетико 3:2 Леванте
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 21:00 Атлетико 4:1 Леванте
14 тур
4 декабря, суббота 20:00 Леванте 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:00 Атлетико 3:0 Леванте
9 тур
28 октября, воскресенье 19:00 Леванте 0:1 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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