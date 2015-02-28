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Судьи
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас (Наварра)

Малага - Хетафе

28.02.2015, Суббота, 23:59 мск Малага, стадион Ла Росаледа Испания. Примера, 25 тур Малага - Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
6 тур
28 сентября, воскресенье 14:00 Хетафе 1:0 Малага
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 20:00 Хетафе 1:0 Малага
16 тур
15 декабря, воскресенье 01:00 Малага 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Малага 2:1 Хетафе
14 тур
1 декабря, суббота 19:00 Хетафе 1:0 Малага
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
3 марта, суббота 21:00 Хетафе 1:3 Малага
7 тур
1 октября, суббота 23:59 Малага 3:2 Хетафе
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
ответный матч		 21 декабря, среда 23:59 Малага 2:2 Хетафе
Испания. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
первый матч		 13 декабря, вторник 23:59 Хетафе 0:1 Малага
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 19:00 Малага 2:2 Хетафе
4 тур
23 сентября, четверг 22:00 Хетафе 0:2 Малага
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Хетафе 2:1 Малага
18 тур
17 января, воскресенье 19:00 Малага 1:0 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, среда 23:55 Хетафе 5:1 Малага
1/8 финала
ответный матч		 7 января, четверг 23:55 Малага 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
8 марта, воскресенье 23:00 Хетафе 1:2 Малага
7 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Малага 2:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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