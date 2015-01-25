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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 25 января 2015
Атлетик
25.01.2015, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
1 : 1
Завершен
Малага
70'
М. Сан Хосе
78'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
87'
Замена
Дуда
️️️️
Р. Орта
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
84'
78'
ГОЛ! 1:1!
Х. Гуэрра
Пас отдал
М. Торрес
72'
Замена
Н. Амрабат
️️️️
Л. Альберто
ГОЛ! 1:0!
М. Сан Хосе
Пас отдал
М. Сусаета
70'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
А. Ираола
65'
Замена
У. Лопес
️️️️
И. Гомес
65'
61'
Замена
Хуанми
️️️️
С. Кастильехо
9'
Желтая карточка
И. Камачо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
18
Луис Альберто
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-2-2-2
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
Баленсиага
18
де Маркос
17
Рико
14
Сусаета
20
Адурис
11
Гомес
4-2-3-1
13
Камени
5
Антунеш
3
Велигтон
2
Ангелери
23
Торрес
10
Дардер
4
Камачо
70
Кастильехо
18
Альберто
21
Орта
24
Гуэрра
11
Гомес
8
Лопес
8
Лопес
11
Гомес
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
51
Ираола
25
Вигуэра
25
Вигуэра
51
Ираола
21
Орта
17
Дуда
17
Дуда
21
Орта
18
Альберто
39
Амрабат
39
Амрабат
18
Альберто
70
Кастильехо
7
Хуанми
7
Хуанми
70
Кастильехо
Остались в запасе
Атлетик
Малага
1
Яго Эррерин
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Малага
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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