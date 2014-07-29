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Дебрецен - БАТЭ
Дебрецен - БАТЭ: обзор матча 29 июля 2014
Дебрецен
29.07.2014, вторник, 22:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
БАТЭ
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Личные встречи
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Статистика матча Дебрецен - БАТЭ
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0
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Желтые карточки
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Матчи команд
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БАТЭ
Информация о матче
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