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Судьи
Главный судья:
Анатолий Жабченко (Краснодар)

Черноморец - Динамо

04.04.2015, Суббота, 17:00 мск Киев, стадион Динамо им. Лобановского Украина. Премьер-Лига, 18 тур Черноморец - Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
5 тур
30 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
7 мая, среда 20:00 Динамо 4:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 20:30 Черноморец 1:1 Динамо
5 тур
11 августа, воскресенье 20:30 Динамо 1:2 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
31 марта, воскресенье 16:00 Черноморец 0:2 Динамо
7 тур
25 августа, суббота 20:30 Динамо 2:0 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Динамо 3:1 Черноморец
10 тур
18 сентября, воскресенье 16:30 Черноморец 1:2 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
16 тур
5 декабря, суббота 14:00 Черноморец 0:1 Динамо
1 тур
18 июля, суббота 20:00 Динамо 5:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
23 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Динамо 3:1 Черноморец
8 тур
21 сентября, воскресенье 21:30 Черноморец 0:3 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
18 тур
1 декабря, суббота 15:00 Динамо 5:2 Черноморец
3 тур
1 августа, среда 20:00 Черноморец 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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