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Судьи
Главный судья:
Сергей Скрипак (Киев)

Мариуполь - Шахтер

05.04.2015, Воскресенье, 17:00 мск Киев, стадион Оболонь Украина. Премьер-Лига, 18 тур Мариуполь - Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
5 тур
29 августа, пятница 18:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
2 мая, пятница 20:30 Шахтер 3:1 Мариуполь
13 тур
19 октября, суббота 17:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
Украина. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
25 сентября, среда 21:30 Мариуполь 0:3 Шахтер
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
4 мая, суббота 17:00 Мариуполь 1:1 Шахтер
12 тур
19 октября, пятница 20:00 Шахтер 2:1 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
10 марта, суббота 16:30 Мариуполь 1:2 Шахтер
7 тур
21 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
23 тур
1 апреля, пятница 18:00 Мариуполь 1:3 Шахтер
8 тур
29 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 1:0 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
17 тур
12 декабря, суббота 15:00 Шахтер 2:1 Мариуполь
2 тур
25 июля, суббота 21:00 Мариуполь 0:2 Шахтер
Чемпионат Украины (2008/2009)
18 тур
2 марта, понедельник 20:00 Мариуполь 1:2 Шахтер
3 тур
3 августа, воскресенье 20:00 Шахтер 3:0 Мариуполь
Кубок Украины (2008/2009)
1/16 финала
12 сентября, пятница 00:00 Мариуполь 0:3 Шахтер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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