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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Волынь
Карпаты - Волынь: обзор матча 13 марта 2015
Карпаты
13.03.2015, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Волынь
24'
А. Кобахидзе
90+2'
Э. Бикфалви (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Волынь
90'
+3
Замена
О. Гуменюк
️️️️
А. Кобахидзе
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Бикфалви
Желтая карточка
Д. Кльоц
89'
Вторая желтая
И. Пластун
85'
84'
Желтая карточка
В. Хомченко
77'
Желтая карточка
М. Бабатунде
Желтая карточка
И. Пластун
77'
Желтая карточка
М. Сергийчук
75'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
А. Чачуа
70'
Пенальти не реализован!
И. Худобяк
64'
Замена
И. Худобяк
️️️️
А. Карноза
53'
51'
Замена
В. Полевой
️️️️
Д. Немчанинов
46'
Замена
В. Хомченко
️️️️
Ф. Матей
Замена
М. Швед
️️️️
А. Гуцуляк
46'
37'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобахидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
10
Артур Карноза
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
89
Сергей Политыло
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
14
Владимир Полевой
ЦЗ
3
Роман Годованый
ЦЗ
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
4-2-2-2
23
Мисак
21
Костевич
4
Гитченко
32
Пластун
11
Мирошниченко
32
Голодюк
8
Кльоц
11
Гуцуляк
8
Чачуа
7
Сергийчук
10
Карноза
3-5-2
35
Шуст
23
Немчанинов
3
Парцвания
5
Жунич
93
Матей
79
Бабатунде
11
Шарпар
31
Шабанов
30
Кобахидзе
10
Бикфалви
89
Политыло
11
Гуцуляк
9
Швед
9
Швед
11
Гуцуляк
10
Карноза
16
Худобяк
16
Худобяк
10
Карноза
8
Чачуа
9
Кожанов
9
Кожанов
8
Чачуа
93
Матей
94
Хомченко
94
Хомченко
93
Матей
23
Немчанинов
14
Полевой
14
Полевой
23
Немчанинов
30
Кобахидзе
30
Гуменюк
30
Гуменюк
30
Кобахидзе
Остались в запасе
Карпаты
Волынь
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Роман Пидкивка
ВР
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
8
Руслан Бабенко
ЦП
13
Артем Кичак
ВР
3
Роман Годованый
ЦЗ
38
Сергей Петров
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Карпаты - Волынь
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Украина
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