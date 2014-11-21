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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 21 ноября 2014
Карпаты
21.11.2014, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
10'
А. Тейшейра
22'
Л. Адриано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
78'
Желтая карточка
Илсиньо
75'
Замена
Илсиньо
️️️️
Фред
62'
Замена
А. Гладкий
️️️️
Бернард
62'
Замена
Дентиньо
️️️️
Л. Адриано
Замена
А. Карноза
️️️️
А. Чачуа
62'
Желтая карточка
Г. Балажиц
58'
Желтая карточка
Д. Кожанов
55'
Замена
Д. Кожанов
️️️️
Д. Мирошниченко
46'
Замена
Т. Пучковский
️️️️
М. Сергийчук
46'
45'
+2
Желтая карточка
Бернард
Желтая карточка
М. Сергийчук
45'
+1
22'
ГОЛ! 0:2!
Л. Адриано
Пас отдал
В. Шевчук
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Пас отдал
Бернард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
32
Олег Голодюк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
9
Денис Кожанов
ЦП
22
Тарас Пучковский
ЦП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
10
Артур Карноза
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
77
Илсиньо
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Мисак
32
Пластун
6
Балажиц
4
Гитченко
21
Костевич
11
Мирошниченко
16
Худобяк
32
Голодюк
8
Чачуа
7
Сергийчук
4-1-1-3-1
30
Пятов
33
Срна
18
Ордец
44
Ракицкий
13
Шевчук
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
11
Бернард
4
Адриано
11
Мирошниченко
9
Кожанов
9
Кожанов
11
Мирошниченко
7
Сергийчук
22
Пучковский
22
Пучковский
7
Сергийчук
8
Чачуа
10
Карноза
10
Карноза
8
Чачуа
4
Адриано
31
Дентиньо
31
Дентиньо
4
Адриано
7
Фред
77
Илсиньо
77
Илсиньо
7
Фред
11
Бернард
20
Гладкий
20
Гладкий
11
Бернард
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
1
Роман Пидкивка
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Роман Пидкивка
ВР
9
Ярослав Мартынюк
ОП
27
Вадим Страшкевич
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Карпаты - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Швецов
(Одесса)
Стадион:
Украина
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