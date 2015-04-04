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Базель - Арау

04.04.2015, Суббота, 21:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 26 тур Базель - Арау
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
16 тур
23 ноября, воскресенье 15:45 Базель 3:0 Арау
1 тур
19 июля, суббота 19:45 Арау 1:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
35 тур
15 мая, четверг 22:30 Арау 1:3 Базель
25 тур
16 марта, воскресенье 19:00 Базель 5:0 Арау
14 тур
2 ноября, суббота 22:45 Арау 1:1 Базель
1 тур
13 июля, суббота 21:45 Базель 3:1 Арау
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
34 тур
5 мая, среда 22:15 Арау 0:3 Базель
21 тур
20 февраля, суббота 19:45 Базель 2:1 Арау
11 тур
26 сентября, суббота 19:45 Арау 0:2 Базель
2 тур
19 июля, воскресенье 00:00 Базель 2:1 Арау
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 24 6 6 84:41 +43 78
2. Янг Бойз 36 19 9 8 64:45 +19 66
3. Цюрих 36 15 8 13 55:48 +7 53
4. Тун 36 13 13 10 47:45 +2 52
5. Люцерн 36 12 11 13 54:46 +8 47
6. Санкт-Галлен 36 13 8 15 57:65 -8 47
7. Сьон 36 12 9 15 47:48 -1 45
8. Грассхоппер 36 11 10 15 50:56 -6 43
9. Вадуц 36 7 10 19 28:59 -31 31
10. Арау 36 6 12 18 31:64 -33 30
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