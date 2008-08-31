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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Дженоа
Катания - Дженоа: обзор матча 31 августа 2008
Катания
31.08.2008, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Катания - Дженоа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Оскар Джирарди
(Сан-Дона-ди-Пьяве)
Стадион:
Анджело Массимино
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